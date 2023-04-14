Александр Шлеменко пригласил врио губернатора Омской области на турнир смешанных единоборств

Фото: минспорта Омской области

На турнир смешанных единоборств врио губернатора Омской области Виталия Хоценко пригласил организатор состязаний Александр Шлеменко. Об этом в рамках пресс-конференции заявил замминистра спорта Иван Колесник.

Посетит ли мероприятие глава региона чиновник не смог сказать. Однако приглашение Хоценко было направлено.

- Наш врио губернатора Виталий Хоценко достаточно активен в присутствии спорта. С первых рабочих дней посещал матч Иртыша, ходил на хоккей и я точно знаю, что Александр Павлович приглашение для Виталия Павловича отправлял. И я уверен, если у него получится, он обязательно посетит это мероприятие, - заключил замминистра спорта.

Напомним, 14 апреля в «Красной звезде» состоится турнир SFC7. В 7-м турнире Shlemenko Fighting Championship, бразильские бойцы выступят против российских спортсменов.

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