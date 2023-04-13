В омских автобусах, где установили валидаторы, выручка выросла всего на 3%

Фото: соцсети.

Сегодня на заседании комитета горсовета по вопросам транспорта депутаты и представители мэрии обсудили вопрос оборудования транспорта валидаторами. Как отметил вице-мэр Владимир Куприянов, ими оборудовано 20% общественного транспорта, при этом выручка выросла только на 3%.

Сейчас валидаторами оборудованы чуть больше сотни машин: почти 100 автобусов, 5 трамваев и 5 троллейбусов.

Автоматы для бесконтактной оплаты начали устанавливать в городском транспорте Омска осенью прошлого года. Каждый обошелся бюджету в 15-20 тысяч рублей.

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