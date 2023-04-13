Глава омского дептранса Кормилец сообщил, когда трамваи вернутся на маршрут № 7

Фото: соцсети.

На минувшем заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Омского городского Совета директор департамента транспорта Вадим Кормилец пояснил ситуацию со снятием с маршрута № 7 новых трамваев. На участке по проспекте Королева разрослись деревья, и они повреждают новые вагоны. С 17 апреля сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» планируют провести работы по кронированию зеленых насаждений на участке от остановки «Пос. Рабочий» до «Ул. Заозерная».

- У трамваев есть свой пассажир, поэтому утром в час-пик людей мы вывезем, потом остановим движение, чтобы можно было заниматься кронированием. На следующий день так же. По вечерам в дни проведения работ с зелеными насаждениями трамваи ходить не будут. У специалистов Управления дорожного хозяйства и благоустройства большой объем работ, им также нужно собрать и вывезти ветки. В течение пяти дней этот вопрос будет решен, и новые трамваи вернутся на маршрут № 7, - сообщил Кормилец.

На время кронирования деревьев трамваи маршрута № 7 будут ходить по укороченной схеме.

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