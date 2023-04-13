Для омичей выделили 250 миллионов рублей в качестве компенсации за переход на газ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители частного сектора в Омске, которые переведут отопление с печного на газовое, могут получить компенсацию на строительство газопровода в границах земельного участка, а также на внутридомовое газовое оборудование и приборы учета. Постановление приняли сегодня на заседании регионального кабинета министров под руководством главы региона Виталия Хоценко.

- Важно, как можно скорее перевести частные домовладения с печного отопления на газовое, чтобы улучшить экологическую обстановку в областном центре. Работа эта ведется в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», — написал в своем телеграм-канале руководитель области Виталий Хоценко.

Средства из областного бюджета выделили городу для реализации программы федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» по переводу частных домовладений на газовое отопление. Цель программы – перевести частные домовладения с печного отопления на газовое, чтобы улучшить экологическую обстановку.

Всего на 2023 год комплексным планом мероприятий предусмотрено 500 млн рублей на газификацию домовладений в Омске. На один дом сумма максимальной компенсации составит 212 тысяч рублей.

Выплата компенсаций начнется во второй половине мая 2023 года за счет предоставленных городу 250 млн рублей. Всего по состоянию на сегодняшний день омичи подали 669 заявлений на общую сумму 85 млн рублей.

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