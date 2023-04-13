В Омской области рыбак провалился под лед, спасатели вытащили мужчину

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

В Омской области под лед провалился рыбак, спасателям пришлось доставать его из водного и ледяного плена.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, сотрудники ведомства с помощью веревки достали жителя деревни Малокулачье. Мужчину сразу же осмотрели врачи скоро помощи, затем пострадавшего госпитализировали.

В спасении участвовали 14 человек и 4 единицы техники, из них от МЧС 8 человек и 2 единицы техники. Главное управление МЧС России по Омской области призывает жителей не выходить на лед и просит быть бдительными и не рисковать собственной жизнью.

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