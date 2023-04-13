В Омске здание бывшего кинотеатра «Сатурн» новый владелец собирается снести и построить торговый центр

Фото: 2ГИС.

Омский бизнесмен Евгений Мосунов, выкупивший в конце прошлого года полуразрушенное здание бывшего кинотеатра «Сатурн», сообщил порталу Om.1, что собирается построить на этом месте досуговый центр. Окончательное решение - сносить или реконструировать строение - будет принято после экспертизы. В новом здании сделают торгово-досуговый центр со спортивными секциями, а территорию вокруг него предприниматель собирается благоустроить.

- Планируем сделать детскую площадку, спортивные залы для детей. В какой-то мере это будет ещё и гуманитарная миссия, - отметил Мосунов.

Здание 1969 года постройки не эксплуатировалось 20–25 лет, и из его стен уже проросли деревья. Собственнику оно досталось за 34 миллиона рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru