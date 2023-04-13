Омские долгострои на улице Малиновского подключат к теплу за 33 миллиона рублей

Фото: МЛСН.ру.

Два многоэтажных дома по улице Малиновского — № 16, корпус 1 и 2 — подключат к сети теплоснабжения. Стоимость подключения составит 33,3 млн рублей, причем львиная доля этой суммы — расходы на строительство трубопровода, сообщила пресс-служба РЭК Омской области.

- Правильность расчетов и экономическая обоснованность включения в плату только необходимых мероприятий для создания технической возможности подключения объектов к инженерным сетям значительно ускоряют общие темпы строительства, — прокомментировал решение председатель РЭК Дмитрий Русских.

Отметим, что дома № 16, корпуса 1 и 2 по улице Малиновского входят в ЖСК «Малиновского-2015» и являются долгостроями.

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