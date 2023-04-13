Называевску омское правительство выделило 100 млн рублей на преображение центра города

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В 2023-2024 годах в Называевске реализуют проект «Исторический парк «Сибирский посад», который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. По проекту, территория содержит две функциональные зоны: пешеходную зону и зону массовых мероприятий. Здесь установят детские игровые комплексы и зоны для чтения, велодорожка с парковками и сервисными станциями, установка малых архитектурных форм, устройство тротуаров и обеспечение подъездных путей к общественным зданиям.

Изюминка проекта — входная группа, которая имеет образ железнодорожного состава поезда, состоящего из разных вагонов, внутри которых — сквозная пешеходная дорожка и места для отдыха.

Сегодня на заседании Правительства Омской области под руководством главы региона Виталия Хоценко Называевску распределили межбюджетный трансферт на реализацию этого проекта. В 2023 году на эти цели предусмотрено 80 млн рублей из федерального бюджета, в 2024 году – 20 млн рублей из областного бюджета.

Также в текущем году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Называевске планируется благоустроить 9 общественных пространств, среди которых территории с детскими игровыми комплексами, спортивные площадки, пешеходные зоны с местами для отдыха. На благоустройство общественных территорий в 2023 году Называевску распределены субсидии из федерального и областного бюджетов в сумме 45 млн рублей.

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