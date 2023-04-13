В районах Омской области начались серьезные кадровые перестановки

Фото: Александр РОГОЗА

С начала апреля в Омской области были уволены четыре главы сельских поселений, сообщает «СуперОмск». 4 апреля 2023 года нового руководителя получила администрация Лежанского сельского поселения Горьсковского муниципального района.Теперь в статусе и. о. главы поселением руководит Наталья Бардакова. Отметим, что с 2018 года Лежанское сельское поселение возглавляла Ольга Пелипенко.

Смена главы произошла в администрации Сибирского сельского поселения Русско-Полянского района. Врио главы населенным пунктом стала Наталья Кочуб вместо Владимира Игнатьева, руководившего поселением с октября 2014 года.

В Победительском сельском поселении Кормиловского района с 8 апреля 2023 года поселение исполняющей полномочия руководителя назначена Ольга Селютина. С января 2019 года на этом месте работала Наталья Шупилова.

11 апреля 2023 года смена руководства произошла в Ингалинском сельском поселении Большереченского муниципального района. Врио стала Анастасия Иванова. Ранее руководителем значился Степан Дорошенко.

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