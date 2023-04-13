За уволенного директора из омской школы в Амуре-2 вступилась общественность

Фото: соцсети.

В новой школе микрорайона Амурский-2 не стали продлевать контракт с директором Натальей Козловой, возглавлявшей другую амурскую школу № 30. Здесь она проработала больше 10 лет. Возможная смена руководства вызвала шквал негодования среди коллектива учреждения и родителей учеников, сообщает Оm1.

Ранее новая школа числилась филиалом 30-й, но сейчас в администрации сообщают о разделении образовательных учреждений, за которым следует смена руководства.

Наталья Козлова возглавляла новую школу на протяжении 2 лет и занималась подбором педсостава. 7 апреля находящемуся в отпуске директору сообщили, что контракт с ней продлевать никто не собирается. А в школе уже назначили исполняющего обязанности, директора 88-й школы Виталия Воронова. Его учреждение сейчас закрыто на капремонт. На педсовете, на котором было объявлено о смене руководства, коллектив школы просил отставить прежнего директора. В адрес врио губернатора и горадминистрации даже была направлен петиция в защиту Козловой.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru