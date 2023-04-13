В 2022 году в Омской области благоустроили 108 парков и скверов

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

13 апреля состоялось заседание регионального кабмина под руководством главы Омской области Виталия Хоценко. Обсудили реализацию в регионе программы «Формирование комфортной городской среды».

- В 2022 году на госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» было направлено 899,4 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 494,4 млн рублей. В Омске смогли благоустроить 79 дворов и 95 общественных территорий в Исилькуле, Калачинске, Называевске, Таре, Тюкалинске, Омске и рабочем поселке Красный Яр Любинского района, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Были благоустроены детские, спортивные площадки, общественные пространства. Для того, чтобы содержать общественные территории в нормативном состоянии, для города купили четыре единицы спецтехники.

В 2023 году по госпрограмме нацпроекта «Жилье и городская среда» собираются благоустроить 102 общественные территории в 56 муниципальных образованиях Омской области.

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