15 апреля в Омске проведут общегородской субботник

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске анонсировали проведение первого общегородского субботника: он назначен на 15 апреля. Как и планировалось, на уборку улиц выйдут сотрудники предприятий и чиновники.

Наводить порядок будут на 68 улицах, неразграниченных участках, территориях общего пользования:

КАО — бульвар Веретено; — проспект Комарова; — ул. 2-я Солнечная; — ул. Перелета; — сквер по ул. Лукашевича; — ул. Дианова; — ул. 70 лет Октября; — ул. Мельничная; — ул. Дергачева; — ул. Ватутина; — бульвар Архитекторов; — ул. Комарова; — парк им. 300-летия Омска.

ЛАО — парк семейного отдыха по ул. Архиепископа Сильвестра; — ул. Заслонова; — ул. Тытаря; — ул. Карбышева; — ул. Маргелова; — ул. Котельникова; — ул. Серова; — Иртышская набережная; — проспект Сибирский; — детская площадка по ул. Гашека; — ул. 6-я Станционная; — ул. Молодогвардейская.

ОАО — сквер им. Панфилова; — ул. П. Осьминина; — ул. 75-й Гвардейской бригады; — ул. 50 лет ВЛКСМ; — «Востояная роща»; — территория у Омского Дома дружбы; — сквер «Крылатое братство»; — сквер «Рубиновая мечта»; — ул. Лизы Чайкиной — сквер у Октябрьского районного суда.

САО — ул. Тухачевского; — ул. Энтузиастов; — ул. Старозагородная роща; — затон в ПКиО «Зеленый остров»; — ул. Заозерная; — ул. Красный путь. ЦАО — ул. Щербанева/ул. Бударина; — ул. Завертяева; — ул. Куйбышева; — ул. Шебалдина; — сквер Павлика Морозова; — бульвар Василия Сафонова; — сквер им. Карбышева; — бульвар Победы; — территория у ТЮЗа; — набережная Тухачевского; — территория за ТК «Амурский»; — территория у ДК Козицкого; — ул. Багратиона; — ул. Краснознаменная; — ул. Краснофлотская; — ул. Масленникова; — территория от Ленинградского моста до пляжа «Центральный-2.

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