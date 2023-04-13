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НовостиОбщество13 апреля 2023 12:31

Экс-мэр Омска Белов был награжден медалью «За заслуги перед отечеством»

Указ о награждении подписал президент Путин
Наталья ВИРКУНЕН

12 апреля президент России наградил Евгения Белова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Наградой принято отмечать граждан России за особые заслуги в различных сферах деятельности за привнесенный вклад. Напомним, что пост главы Омска Белов занимал с 2001 по 2005 годы. Сегодня бывший мэр руководит Омской областной общественной организацией ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Ранее Белов получал высокие государственные и ведомственные награды за заслуги в сфере энергетики, в политику он пришел из этой отрасли.

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