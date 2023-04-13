Экс-мэр Омска Белов был награжден медалью «За заслуги перед отечеством»

12 апреля президент России наградил Евгения Белова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Наградой принято отмечать граждан России за особые заслуги в различных сферах деятельности за привнесенный вклад. Напомним, что пост главы Омска Белов занимал с 2001 по 2005 годы. Сегодня бывший мэр руководит Омской областной общественной организацией ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Ранее Белов получал высокие государственные и ведомственные награды за заслуги в сфере энергетики, в политику он пришел из этой отрасли.

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