Омский следком завел дело на троих сотрудников полиции из-за смерти 45-летнего мужчины

Фото потерпевшего, соцсети.

В Омске на троих сотрудников ППС заведено уголовное дело из-за инцидента от 9 апреля. Жильцы дома в Комсомольском городке вызвали полицию, сообщив, что в одной из квартир находится мужчина в неадекватном состоянии. Также очевидцы рассказали о запахе газа. Когда трое сотрудников ППС приехали на место, то в квартире обнаружили омича в состоянии опьянения с порезами на предплечьях — в руках он держал осколок стекла. При этом мужчина вёл себя крайне агрессивно, угрожал убить полицейских. В результате сотрудникам ППС пришлось применить к омичу физическую силу, а после мужчина скончался в больнице. В полиции факт происшествия подтвердили.

- В настоящее время по данному факту проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе будет дана правовая оценка полноте и обоснованности принятых мер правоохранителями на месте происшествия, — заключили в пресс-службе омской полиции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование идет.

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