Илья Николин официально стал президентом Омского союза предпринимателей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президентом Омского союза предпринимателей стал Илья Николин. Назначение произошло 11 апреля.
Николин является учредителем сети автосервисов «Реактор». Членом Союза стал в 2012 году.
Что касается предыдущего главы, депутат Горсовета Алексей Провозин покинул должность в минувшем году, отработав 11 месяцев. Тогда свое решение он связал с высокой загруженностью.
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