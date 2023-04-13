Илья Николин официально стал президентом Омского союза предпринимателей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президентом Омского союза предпринимателей стал Илья Николин. Назначение произошло 11 апреля.

Николин является учредителем сети автосервисов «Реактор». Членом Союза стал в 2012 году.

Что касается предыдущего главы, депутат Горсовета Алексей Провозин покинул должность в минувшем году, отработав 11 месяцев. Тогда свое решение он связал с высокой загруженностью.

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