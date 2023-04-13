Владимир Шнипко заверил омичей, что отопление отключать пока не будут

Пока омичам не стоит беспокоиться о понижении температуры в квартире.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Отключать отопление в Омске пока не планируют. Об этом заявил региональный министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко.
Глава ведомства отметил, что прекращение подачи тепла зависит от уличных температур. Согласно стандарту, среднесуточная температура должна составлять не менее +8 градусов.
- В последние дни в Минэнерго поступает много обращений, также звонят коллеги и спрашивают про сроки завершения отопительного сезона. Поясняю - в регионе все еще сохраняется неустойчивый характер погоды. По прогнозам синоптиков, столбик термометра уже этой ночью опустится до минусовых значений. Отопительный период будет закончен, как только среднесуточная температура будет стабильно выше 8 градусов по Цельсию, - сообщил Владимир Шнипко.
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