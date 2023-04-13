«Росводоканал Омск» провел экскурсию для будущих специалистов

В омском водоканале провели экскурсию на сооружениях водоподготовки для магистрантов профильного факультета Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина. Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов».

На площади в 25 гектаров очистных сооружений водоподготовки находятся реагентное хозяйство, очистные водопроводные сооружения с отстойниками и фильтрами, резервуары чистой воды, насосные станции второго подъема, сооружения повторного использования промывных вод и самая мощная в стране станция обеззараживания природной воды методом мембранного электролиза.

Студенты увидели и оценили все этапы очистки речной воды, ознакомились с оборудованием и применяемыми технологиями. Руководитель группы цеха эксплуатации водопроводных сетей и сооружений Дмитрий Соколовский посвятил будущих специалистов в тонкости производственного процесса и ответил на все интересующие их вопросы. Каждый этап вызвал интерес у ребят. Наибольшее внимание магистранты уделили горизонтальным отстойникам с камерами хлопьеобразования. На этом этапе очистки речной воды взвешенные вещества, содержащиеся в ней, превращаются в хлопья и оседают под действием силы тяжести.

- Мы с удовольствием проводим экскурсии по сооружениям водоподготовки для специалистов профильных факультетов. Когда я рассказываю студентам старших курсов технологию очистки речной воды, я вижу глубокую заинтересованность и хорошую теоретическую базу. Буду рад в ближайшем будущем увидеть ребят в статусе своих коллег, - рассказал Дмитрий Соколовский по завершению экскурсии.

Омский водоканал участвует в акции «Неделя без турникетов» пятый раз с 2021 года. Экскурсии на сооружения водоподготовки и очистные сооружения канализации проводятся для студентов профильных факультетов в течение всего года. Здесь же молодые специалисты могут пройти производственную практику.