Бюджет Омска пополнится на 43,6 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На 43,6 млн рублей пополнится бюджет Омска. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании Омского городского Совета.

А пока в рамках заседания комитета по финансово-бюджетным вопросам депутаты одобрили изменения в решение ОГС «О размере части прибыли муниципальных унитарных предприятий Омска, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащих зачислению в бюджет».

Дополнительные средства, которые поступят в казну, направят на содержание города. По словам директора департамента финансов горадминистрации Ольги Илютиковой, сейчас расчетная потребность исполнения полномочий составляет сейчас 50 млрд рублей.

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