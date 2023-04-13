Омичка хотела купить породистого щенка, но осталась и без денег, и без животного

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омичка, проживающая в Кировском округе, лишилась 28,5 тысяч рублей при покупке породистого щенка.

Как сообщили в полиции, женщина нашла сайте бесплатных объявлений предложение о продаже породистого щенка по низкой цене, размещенное неизвестным. После непродолжительной переписки омичка перевела продавцу 28,5 тысяч рублей за животное и его доставку. Злоумышленник, получив деньги, сразу перестал выходить на связь.

В настоящее время полицейские завели уголовное дело по факту кражи денег с банковской карты омички.

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