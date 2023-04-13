Микрорайон «Амурский-2» на окраине Омска увеличится на треть к 2033 году

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Группа компаний «Стройбетон» приступила к строительству новых многоквартирных домов в микрорайоне «Амурский-2» в Омске в рамках масштабного инвестиционного проекта. Площадь микрорайона на окраине Центрального округа по планам увеличится на треть.

К апрелю 2033 году на территории 84,9 гектаров появятся 39 многоэтажек, в которых будут расположены 6120 квартир с ремонтом «под ключ». Это 308 тысяч квадратных метров жилья.

На данный момент застройщик подготовил свайные поля под первые три дома. Оставшиеся многоэтажки еще проектируют.

Отметим, 5% от всех квартир будут переданы в фонд Омской области для обеспечения жильём льготных категорий граждан — сирот, жителей аварийных домов.

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