Экс-директор школы в Омской области отделалась условным сроком за хищение

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области суд вынес приговор экс-директору школы, расположенной в Таврическом районе. Женщину подозревают в хищении средств при поставках продуктов питания в учреждения.

Как установили в суде, подсудимая, будучи директором образовательного учреждения, с 2017 по 2019 год заключила более 80 договоров на общую сумму 16 миллионов рублей на поставку продуктов без проведения необходимых для этого конкурсный процедур.

Индивидуальный предприниматель, с которым были заключены все 80 договоров, ежемесячно перечислял за своеобразную помощь от 30 до 60 тысяч рублей под видом спонсорской помощи на банковский счет женщины. Иногда он передавал деньги и наличными. Часть полученной суммы в размере более 40 тысяч предприимчивая руководительница образовательного учреждения присваивала себе.

Но это не все: выяснилось, что подсудимая похитила положенные педагогам, стимулирующие выплаты.

— Обладая полномочиями по установлению размера стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения, под предлогом необходимости приобретения имущества для школы, осужденная похитила около 150 тысяч рублей, принадлежащих территориальному управлению образования, — сообщили в прокуратуре.

Вину в совершении преступлений женщина не признала.

Таврический районный суд приговорил экс-директора школы к 2 года 6 месяцам условно с испытательным сроком 2 года, а также запретил в течение двух лет работать в образовательных учреждениях.

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