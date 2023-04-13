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НовостиОбщество13 апреля 2023 4:00

Суд обязал администрацию района Омской области создать жилищный маневренный фонд

Ранее прокуратура установила, что на территории района просто нет временного жилья, куда можно переселить 140 жильцов аварийных домов
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Прокуратура через суд обязала администрацию Нововаршавского района создать маневренный жилищный фонд для переселения 140 человек из аварийных домов.

Ранее надзорное ведомство в ходе проверки выяснило, что жилых помещений для временного размещения граждан, проживающих в аварийных домах, на территории района просто нет.

— При этом на территории района имеется 32 жилых дома, признанных аварийными, непригодными для проживания и подлежащими сносу, в которых проживают 140 человек. Отсутствие маневренного жилищного фонда препятствует временному переселению указанных граждан из такого жилья, ставит под угрозу их жизнь и здоровье, — сообщили в районной прокуратуре.

В связи с выявленными нарушением главе района было вынесено представление. Однако даже после этого местная администрация не приняла никаких мер.

Тогда прокурор Нововаршавского района обратился с иском в суд. Инстанция удовлетворила требования в полном объеме. Теперь районной администрации придется исполнить решение суда — создать маневренный фонд. Ход работ будет контролировать прокуратура.

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