Суд обязал администрацию района Омской области создать жилищный маневренный фонд

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Прокуратура через суд обязала администрацию Нововаршавского района создать маневренный жилищный фонд для переселения 140 человек из аварийных домов.

Ранее надзорное ведомство в ходе проверки выяснило, что жилых помещений для временного размещения граждан, проживающих в аварийных домах, на территории района просто нет.

— При этом на территории района имеется 32 жилых дома, признанных аварийными, непригодными для проживания и подлежащими сносу, в которых проживают 140 человек. Отсутствие маневренного жилищного фонда препятствует временному переселению указанных граждан из такого жилья, ставит под угрозу их жизнь и здоровье, — сообщили в районной прокуратуре.

В связи с выявленными нарушением главе района было вынесено представление. Однако даже после этого местная администрация не приняла никаких мер.

Тогда прокурор Нововаршавского района обратился с иском в суд. Инстанция удовлетворила требования в полном объеме. Теперь районной администрации придется исполнить решение суда — создать маневренный фонд. Ход работ будет контролировать прокуратура.

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