В Омске 14 апреля без воды останутся жители окраин Центрального и Советского округов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске завтра, 14 апреля, из-за ремонтных работ останутся без воды жители микрорайонов Загородный, Амур-2, поселка Степной в Центральном округе, поселка Большие Поля в Советском округе.

Холодное водоснабжение будет отключено 14 апреля с 01:00 до 23:00 по следующим адресам:

п. Большие поля:

Ул. Лесная 1

Ул. Спортивная 20, 23, 25;

Ул. Сиреневая 12, 12а, 41;

Ул. Энергетиков 6, 10;

Ул. Молодежная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Ул. Смирновская 9, 15, 17, 19;

Ул. Первомайская 1,2,5,7;

Ул. Зеленая 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 8, 7, 7А, 9, 9а, 11, 13, 15, 22;

Ул. Юбилейная 2, 3, 5, 6;

Ул. Центральная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

Ул. Комсомольская 1, 3, 7, 9. 12, 14, 16;

Частный сектор.

Поселок Степной:

Ул. 40 лет Ракетных войск 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 9/1, 11, 11/2;

Частный сектор по ул. Новаторов, Смоленская, Дорожной и 1ой Дорожной;

Ул. Дорожная 18к1, 18к2.

Мкр Загородный 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 52, частный сектор по ул. Кедровым, Кленовым, а также садовые товарищества «Строитель», «Загородный»

Ул. Госплемстанция 18, 24, 18;

Ул. 1 Квартал 2, 3,4, 5, 6

Ул. Сибмисовская 1, 1а, 1Б, 1к1, 1/1, 1/1,9, 1/3, 1/4, 9/1, 9/3, 12, 14;

Ул. Краснознаменная 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3, 3а, 4, 4а, 6а, 6, 8, 10, 19, 21, 23/1, 23, 21а, 21б, 21в, 25, 25к1, 24, 22, 20, 26, 26к1, 26к4, 26/3, 26к2;

Ул. Каховская 3, 3/2, 5, 7;

Ул. 1 Амурский проезд 3, 5, 5к1, 3к1, 3к2, 5к2;

Ул. 2 Амурский проезд 6, 4к3, 4к2, 4к1, 4;

Ул. 3 Амурский проезд 1к2, 5, 3, 3к1, 1, 1к1;

Ул. 4 Амурский проезд 6к2, 14, 12, 10, 10к1;

Ул. 21 Амурская 46, 46б, 23а, 2б, 23в, 21Ак2, 21Ак3, 21Ак4, 21А, 21Ак2, 21Ак1, 21в, 21б, 61к3, 69к3, 61к2, 69к2, 61к1, 69к1, 59, 69, 51, 49, 47, 43к2, 41/1, 41/2, 41/3, 43, 41, 39, 25к3, 25к4, 25, 25к1, 37, 35к1, 35, 37к1, 21, 21/2, 21/1

Ул. Завертяева, 1, 1/1, 3, 4, 5, 5к1, 8к3, 18к4, 22/3, 25, 29 ,30, 32, 32к3, 34, 34к1, 36, 32к1, 18/3а, 18/3г, 28, 22а, 22/1, 22а/1, 26/1, 3д, 16, 18/5, 18к1, 20к1, 23, 23к3, 23к4, 21к2, 21к1, 21, 17, 15, 13к1, 13, 7к5, 7к4, 7к3, 7к2, 7, 9к2. 9к3, 9к6, 9к1, 9к8, 9к4, 9к5, 9к9, 31;

Ул. Ядринцева 24, 26;

Ул. Успешная 1а, 2, 3, 3к1, 4, 5, 1к1, 1к2;

Ул. Донецкая 11;

Ул. Стороженко 25к11, 25к9, 25к7, 25к5, 25к3, 25к1, 21к1, 25к1а;

Коттеджи по ул. Драверта, Ядринцева, Петровского, Каховская, Комнатова, Полуэктова, Стороженко, Ситникова, Лазаренко, Цукановой, Желтоплясова, Байдукова, Куросанова, Голоскокова; Вяткина; по пер. Донецкому 2, 3, 4, 5, 6;

Станция «Левобережная».

Пос. Спирановка.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru