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НовостиОбщество13 апреля 2023 1:38

В Омской области в ночь с четверга на пятницу похолодает до -13 и пройдет снег

Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в ночь с четверга на пятницу синоптики прогнозируют осадки в виде снег. За окно похолодает до -13 градусов.

Так, сегодня, 13 апреля, днем столбик термометра покажет +9...+14 градусов. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В ночь на пятницу температура воздуха опустится до -2...+3, а местами до -8...-13. В отдельных районах области ожидаются осадки преимущественно в виде снега. Днем погода в Омске и области сюрпризов не принесет: без осадков, сильный ветер и до +3 градусов.

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