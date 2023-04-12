Приставы продадут маршрутки омского бизнесмена Хачика Гукасяна за долг в 29 млн рублей

Фото: Дмитрий СТЕШИН

За долг в 29 млн рублей маршрутки омского бизнесмена Хачика Гукасяна судебные приставы продадут на торгах. Об этом сообщает НГС55.

10 машин принадлежат предпринимателю и его компании «Стройинвест». Транспорт находился в залоге у ВТБ, которому мужчина задолжал 29 млн рублей. Стоимость всех лотов больше 7 миллионов рублей

Эти маршрутки ранее курсировали между Омском и Тарой, Омском и Лузино. Также Гукасян обслуживал популярный маршрут № 362 в Омск

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