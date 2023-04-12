Меценат Сергей Козубенко рассказал о подготовке к открытию омской Аллеи олимпийцев

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске продолжается подготовка к открытию Аллеи олимпийских чемпионов: бюсты выдающихся омичей будут напоминать горожанам о достижениях земляков. Инициативу известного российского мецената Сергея Козубенко планируют воплотить в жизнь в этом году.

Так, в студии народного художника России Никаса Сафронова уже почти готовы 60 портретов прославленных олимпийцев и чемпионов мира. Количество работ художник решил увеличить вдвое.

- Истории наших героев очень вдохновляют, за каждой золотой медалью — судьба, порой непростая, даже коварная — тем интересней погружаться в характер каждого, передавая в портрете то, что не всегда можно выразить словами, — отметил Никас Сафронов.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Скульптор Сергей Полегаев, в свою очередь, трудится над бюстами спортсменов. Работа непростая: нужно передать характер, мимику героя. Процесс идет практически круглосуточно, часть материала уже ушла в отливку, часть дорабатывается. Мастер признается: трудности встречаются в работе над бюстами тех чемпионов, которых уже нет в живых. Фотографии же не могут передать тех нюансов, которые должен передать скульптор. В этом помогают друзья и родные героев.

К примеру, над бюстом чемпиона Олимпиады-72 баскетболиста Ивана Дворного Сергей работал вместе с другим олимпийцем — Владимиром Барнашовым: в свое время спортсмены дружили и пережили немало интересных событий.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Еще один мастер, который трудится над омской аллеей — Леонид Синицкий. Омич изготавливает памятные аксессуары для героев грядущего праздника. Сергей Козубенко очень хотел задействовать в процессе как можно больше омичей.

- От сценария праздника до последней сваи, на которую мы будем устанавливать постамент с бюстом — все имеет омскую «прописку». Мы делаем этот проект с омичами и для омичей, хотя тут оговорюсь: уверен, что наша Аллея олимпийских чемпионов станет известна далеко за пределами Омска. Команда, которая собралась на сегодня, состоит из настоящих профессионалов, и, я уверен, мы достигнем отличного результата», - отмечает Сергей Козубенко.

Отметим, что первый этап в реализации проекта планируют завершить в апреле: в Омской крепости появится аллея краснолистых кленов, и каждое дерево получит свое звездное имя в честь победителей Олимпийских игр и Чемпионатов мира.

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