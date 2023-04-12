Омский священнослужитель назвал настоящими патриотами тех, кто отправляется добровольно в зону СВО

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Омской области продолжается набор на военную службу по контракту. Пополнить ряды российской армии может каждый гражданин в возрасте от 18 лет, годный по состоянию здоровья.

Священнослужитель Александр Лемешко, бывавший на Донбассе, отмечает, что те, кто добровольно подписывает контракт и отправляется в зону СВО, являются настоящими патриотами. По его мнению, защищать Отечество — главная роль мужчин.

— Если бы не наши вооруженные силы, если бы не люди, которые выполняют трудную тяжелую работу по защите интересов нашей Родины, то мы бы не жили так комфортно, ничего бы у нас не было, — говорит священник.

Своей задачей в нынешних условиях отец Александр называет укрепление духа российских военнослужащих.

— Мир обеспечивает сильная армия. Для каждого мужчины это может быть страшно, тяжело, но это честь, доблесть, подвиг, героизм — все то, к чему человек стремится, - отмечает Лемешко.

Напомним, чтобы заключить контракт с Минобороны РФ, необходимо обратиться либо на «горячую линию» ведомства по телефону 122, либо в военный комиссариат по месту жительства, администрацию округа (для жителей Омска) или муниципального района, либо в пункт отбора, расположенный в Омске по адресу 3-я Островская, 3а.