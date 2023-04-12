Мэрия Омска рассказала о планах расширения муниципальных кладбищ

ФОТО: 2ГИС. Старо-Северное мемориальное кладбище

Мэрия Омска планирует расширить муниципальные кладбища, задействовав 33 гектара земель Омского муниципального района. Вопрос обсудили на заседании комитета горсовета по вопросам ЖКХ.

— Генеральным планом предлагается увеличить площадь муниципальных кладбищ за счет территорий Омского муниципального района. Юго-Восточное кладбище — на 10 гектаров, Старо-Северное кладбище — на 10 гектаров и Северо-Восточное кладбище — на 13 гектаров, — отметила директор департамента архитектуры Светлана Рогова.

Напомним, что проблема нехватки мест для захоронения обострилась во время пандемии коронавируса. В Омске мест для захоронений почти не осталось.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru