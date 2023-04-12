В Омске продолжают обрабатывать городские скверы от клещей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омске специалисты продолжают противоклещевую обработку городских скверов.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, от клещей уже были обработаны скверы им. Дзержинского, 30-летия ВЛКСМ, Павлика Морозова, Борцов Революции, Музейный, Северо-Театральный и Южно-Театральный, территории по улице 3-й Молодежной, участки возле памятника Труженикам тыла и между Юбилейным и Комсомольским мостами. Сегодня, 12 апреля, работы проводят в парке им. 30-летия Победы.

Отметим, до 25 мая компания-подрядчик ООО «Динамика» проведет работы по уничтожению иксодовых клещей и крыс на 100 озелененных территориях в черте города.

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