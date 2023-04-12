Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 апреля 2023 11:26

В Омске продолжают обрабатывать городские скверы от клещей

Специалисты уже завершили работы в скверах Павлика Морозова, 30-летия ВЛКСМ и других
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омске специалисты продолжают противоклещевую обработку городских скверов.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, от клещей уже были обработаны скверы им. Дзержинского, 30-летия ВЛКСМ, Павлика Морозова, Борцов Революции, Музейный, Северо-Театральный и Южно-Театральный, территории по улице 3-й Молодежной, участки возле памятника Труженикам тыла и между Юбилейным и Комсомольским мостами. Сегодня, 12 апреля, работы проводят в парке им. 30-летия Победы.

Отметим, до 25 мая компания-подрядчик ООО «Динамика» проведет работы по уничтожению иксодовых клещей и крыс на 100 озелененных территориях в черте города.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru