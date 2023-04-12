Полиция задержала 22-летнюю омичку, которая помогла аферистам обмануть 8 пенсионеров

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске полицейские задержали 22-летнюю девушку, которая работала курьером у телефонных мошенников.

— С февраля по март текущего года в полицию поступило 8 заявлений от жительниц Омска в возрасте от 71 до 89 лет. Всем им звонили неизвестные и представлялись родственниками. Тревожным голосом они сообщали, что стали виновниками дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, и просили помочь материально. К разговору подключались якобы сотрудники правоохранительных органов и поясняли, что деньги требуются для прекращения уголовного преследования виновника и дорогостоящего лечения пострадавших. Пожилые люди передавали девушке-курьеру от 100 до 450 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Как выяснилось, интересную работу девушка нашла в мессенджере. От полученных от пенсионеров денег подозреваемая оставляла себе только 5-10%, большую часть отправляла на счета «куратора». Сумма материального ущерба составила около 1,7 миллиона рублей.

На данный момент в отношении омички правоохранители завели уголовные дела по по ч. 2, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ее поместили под домашний арест и запретили пользоваться интернетом и мобильной связью. Поиск соучастников продолжается.

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