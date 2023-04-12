В Омске в июне 2023 года откроют самый большой батут в России

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Сегодня, 12 апреля, мэр Омска Сергей Шелест обсудил план по развитию парка «Вокруг света» на «Зеленом острове» с бизнесменом Хусайном Закриевым. В начале этого лета там появится множество новых аттракционов, в частности самый большой батут на территории России.

— В начале июня здесь откроются новые локации, обустроенные в соответствии с современными трендами индустрии развлечений. Здесь появятся экстремальный аттракцион «Дискавери», самый большой в России батут, автодром, веревочный парк и многое другое. Проект обязательно нужно развивать. В перспективе «Зеленый остров» должен стать настоящей визитной карточкой Омска., — поделился в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

Глава города дал поручение МП «Тепловая компания» синхронизировать планы по замене участки замене участка теплотрассы с проводимыми в парке работами.

Напомним, в парке «Вокруг света» находится самое большое колесо обозрения за Уралом. Его высота достигает 68 метров.

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