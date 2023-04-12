На профессиональной обучение безработных в Омской области направили 15 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из бюджета Омской области на профессиональное обучение безработных выделили свыше 15 миллионов рублей.

В 2023 году профессиональную подготовку и переподготовку смогут пройти более одной тысячи человек. Набор слушателей в группы стартовал в службе занятости Омской области.

Омичи, пройдя обучение, смогут получить востребованные на рынке труда специальности. Например, водитель погрузчика, водитель категории «С» и «D», оператор станков с программным управлением, сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе, сестринское дело, парикмахер, швея, стропальщик, электромонтер и другие.

Обучение проходит в очной форме. Его продолжительность — от 1 до 3 месяцев. Важно: выплата пособие по безработицы на протяжении этого времени не прекращается. После итоговой аттестации слушателям выдают документ об образовании.

Как следует из данных регионального минтруда, 77% безработных, прошедших курсы профессиональной подготовки и переподготовки в 2022 году, нашли работу.

Добавим, получить более подробную информацию о программах профессионального обучения для безработных можно по телефону 75-98-97 или в кадровых центра «Работы России» по адресам: улица 70 лет Октября, 25/2 и улица 22 Апреля, 19/1.

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