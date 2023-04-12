Жителей Омской области старше 40 лет напугали размером будущей пенсии

Главное — дожить до заветной пенсии. Фото: Даниил ОПАРИН

С начала 2023 года более 7,5 тысяч омичей получили проактивные уведомления о размере будущей страховой пенсии по старости. Эти сведения появились на портале госуслуг в личных кабинетах мужчин и женщин, которым исполнилось 45 и 40 лет соответственно.

— В уведомлении Социального фонда содержится информация о страховом стаже, количестве заработанных на данный момент пенсионных коэффициентов и размере пенсии, рассчитанной по этим показателям. В сведениях также указан размер пенсионных накоплений, если они формируются. Проактивное информирование дает гражданам возможность проверить переданные работодателями сведения и заранее оценить свои пенсионные права, — рассказали в пресс-службе омского отделения Соцфонда.

Отметим, те, у кого нет учетной записи на портале госуслуг, могут получить информацию о формировании пенсии в клиентских службах Социального фонда.

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