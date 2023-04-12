Виталий Хоценко обсудил с представителями Сбербанка перспективы сотрудничества

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня, 12 апреля, Виталий Хоценко встретился с председателем Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрия Солнцевым и управляющим омским отделением ПАО «Сбербанк» Натальей Корневой. Глава региона обсудил с представителем ведущего банка страны планы и направления совместной работы.

Виталий Хоценко предложил рассмотреть возможность реализации в Омской области образовательного проекта Сбербанка «Школа 21». По его мнению, подготовка IT-кадров в условиях цифровой трансформации во всех сферах является крайне перспективным направлением.

— Хотели бы реализовать этот проект, потому что он нацелен на молодёжь, подготовку ИТ- специалистов, у нас есть для этого база – очень сильные вузы. Будем также приветствовать участие Сбера в других проектах, в том числе в социальной сфере. Омская область для бизнеса регион хороший, большой, — отметил руководитель региона.

Председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев подчеркнул, что банк по-прежнему один из крупнейших крупнейших налогоплательщиков региона. Кроме того, в Омске расположенный крупней контакт-центр банка в России.

— В Омске в настоящее время действует самый крупный контакт-центр Сбербанка в стране – здесь обрабатывается около 30% обращений, поступающих на единый номер Сбера. В омской Единой службе заботы о клиентах работает 2,5 тысячи человек. С учетом этого, общая численность сотрудников банка превышает другие сибирские регионы: в Омской области у нас работает 4,5 тысячи сотрудников, — сказал Солнцев.

Среди вопросов, которые были затронуты в ходе встречи, расширение сотрудничества в сфере газификации, здравоохранения, образования, цифровизации и AI-трансформации.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru