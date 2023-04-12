В Омской области отремонтируют еще 20 км трассы, ведущей к десятку баз отдыха

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в ближайшие два года отремонтируют ещё 20 километров трассы Сыропятское-Кормиловка-Калачинск, ведущей к нескольким базам отдыха на берегу Оми. Работы будут проводить за счет средств, выделенных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Как рассказали в минтрансе Омской области, в 2023 году будут продолжены ремонтные работы на участке протяженностью 3,9 километра. В 2024 году подрядчик обновит дорожное полотно на участке 66-60 километр.

Напомним, комплексный ремонт автодороги Сыропятское-Кормиловка-Калачинск по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» стартовал в 2020 году.

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