20 тонн орехов из Китая не пропустили через границу

Попытка ввоза из Казахстана крупной партии миндаля, происхождением КНР, на которую отсутствовал сертификат, подтверждающего карантинную фитосанитарную безопасность груза была пресечена 5 апреля на ФКП «Исилькульский». Автомобиль и вся партия подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском была возвращена в Казахстан именно на том основании, что на нее отсутствовал сертификат, который необходим в таких случаях по закону и подтверждает карантинную фитосанитарную безопасность груза. В итоге перевозчика привлекли к административной ответственности в соответствии со ст.10.2 КоАП РФ.

Всего с начала этого года должностными лицами Управления по причине различных нарушений возвращено в Казахстан 10 транспортных средств с подкарантинной с продукцией общим весом 92 тонны.