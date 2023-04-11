«Росводоканал Омск» провел открытый «Урок воды» для школьников

Открытый урок для учеников начальных классов, приуроченный к 20-летнему юбилею компании «Росводоканал Омск», прошел в средней общеобразовательной школе № 17. Это третий урок, проведенный специалистами омского водоканала в текущем году.

Побудить школьников к самостоятельному размышлению о важности воды в жизни человека, рассказать о том, как соблюдение самых простых правил помогает беречь воду, провести экскурсию по очистным сооружениям водоканала, не выходя из учебного класса, заинтересовать и вовлечь в процесс открытого урока – основные задачи специалистов омского водоканала.

В течение одного академического часа дети получали и запоминали информацию, активно принимали участие, отвечая на вопросы. Каждый ребенок прошел посвящение в «Хранители воды», получив фирменный значок и специальную памятку, с основными правилами, как беречь воду.

- Экологическое воспитание, бережное отношение к ресурсам - это общее требование, поэтому такие знания важно получать в школе, когда дети только начинают обретать навыки жизнедеятельности. Вода – важнейший ресурс в нашей жизни, а дети уже сейчас могут рациально использовать питьевую воду, не бросать мусор в канализацию, – Татьяна Науменко, заместитель директора средней общеобразовательной школы №17.

В завершение, омский водоканал пополнил школьную библиотеку детскими сказками о воде. Такой книги нет в свободной продаже, ее авторы – сотрудники водоканалов и их дети из разных регионов группы компаний «Росводоканал».