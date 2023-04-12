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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 4:00

Новые трамваи перестали ездить по маршруту №7 в Омске из-за царапающих вагон веток

Омичи просят мэрию заняться кронированием деревьев
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Виталий ТИМКИВ

Из-за царапающих вагон веток по маршруту №7 в Омске перестали ездить новые трамваи. Об этом сообщает Народный фронт.

По информации общественников, низкопольные трамваи исчезли с маршрута, что вызвало негодование омичей. Особенно тяжело стало мамочкам с колясками и пассажирам с ограниченными возможностями.

Между тем, новый транспорт перекинули на другой, более безопасный для него, маршрут. Жители же просят вернуть удобные вагоны на свой маршрут.

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