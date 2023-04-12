Новые трамваи перестали ездить по маршруту №7 в Омске из-за царапающих вагон веток

Фото: Виталий ТИМКИВ

Из-за царапающих вагон веток по маршруту №7 в Омске перестали ездить новые трамваи. Об этом сообщает Народный фронт.

По информации общественников, низкопольные трамваи исчезли с маршрута, что вызвало негодование омичей. Особенно тяжело стало мамочкам с колясками и пассажирам с ограниченными возможностями.

Между тем, новый транспорт перекинули на другой, более безопасный для него, маршрут. Жители же просят вернуть удобные вагоны на свой маршрут.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru