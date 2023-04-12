В Омск смотровую площадку на улице Валиханова отмывают от граффити

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Отмывают от граффити на улице Валиханова смотровую площадку. Об этом сообщают в горадминистрации.

Работникам УДХБ за день удалось привести в порядок лишь половину. Затратные работы продолжатся и сегодня.

– Фронт работ – обширный, рисунки художников-нелегалов наложились друг на друга в несколько слоев, что еще больше усложнило работу по их устранению, – сообщили в мэрии.

Специалисты отмечают, что вандалы используют стойкие краски, поэтому вывести их достаточно сложно. За минувший день было потрачено 24 баллончика специального спрея и 2 литра растворителя.

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