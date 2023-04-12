Василий Демченко подписал контракт с омским «Авангардом» еще на два сезона

Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»

Еще на два сезона контракт с омским «Авангардом» подписал хоккеист Василий Демченко. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Голкипер официально закрепил свое решение остаться с «ястребами» 11 апреля. Отмечается, что спортсмен провел в этом сезоне 69 матчей, 39 из которых оказались победными.

Между тем, игра для омской команды в этом сезоне уже завершилась. В борьбе за Кубок Гагарина омичи уступили в серии игр казанскому «Ак Барсу».

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