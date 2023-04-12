Дополнительные автобусы повезут омичей на кладбища в Родительский день

Фото: Дмитрий СТЕШИН
На кладбища в Родительский день омичей повезут дополнительные автобусы. Соответствующий документ подписал мэр Сергей Шелест.
Согласно Постановлению, 21 апреля УДХБ и Комбинат спецуслуг наведут порядок на кладбищах и организуют парковки. С 22 по 25 апреля на этих же территориях установят биотуалеты.
Департаменту транспорта поручено организовать автобусы до мест поминовения. Дополнительные направления выйдут в рейс 22 и 23 апреля, а также 25 апреля - в Радоницу.
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