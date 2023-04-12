Дополнительные автобусы повезут омичей на кладбища в Родительский день

Фото: Дмитрий СТЕШИН

На кладбища в Родительский день омичей повезут дополнительные автобусы. Соответствующий документ подписал мэр Сергей Шелест.

Согласно Постановлению, 21 апреля УДХБ и Комбинат спецуслуг наведут порядок на кладбищах и организуют парковки. С 22 по 25 апреля на этих же территориях установят биотуалеты.

Департаменту транспорта поручено организовать автобусы до мест поминовения. Дополнительные направления выйдут в рейс 22 и 23 апреля, а также 25 апреля - в Радоницу.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru