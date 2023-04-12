Хлорид, цинк и ртуть превысили показатели загрязнения в реках Омской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

В реках Омской области показатели загрязнения превысили хлорид, цинк и ртуть. Данные за март 2023 года публикует Обь-Иртышское метеобюро.

Специалисты метеослужбы взяли 11 298 проб, которые не обнаружили превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Однако загрязнение поверхностных вод в регионе наблюдалось.

Так, в 43 пробах обнаружили ПДК магния, хлоридов, сульфатов, суммы ионов, трудно- и легкоокисляемых органических веществ (по ХПК и БПК), азота аммонийного, азота нитритного, фосфора фосфатного, соединений железа, меди, цинка, ртути, марганца, фенолов летучих, нефтепродуктов, пестицида пп-ДДТ. В 10 случаях загрязнения поверхностных вод было экстремально высоким.

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