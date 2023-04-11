Эксперты назвали причину загрязнения омских водоемов

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Сегодня, 11 апреля, в СМИ появилась информация о том, что в водоемах Омской области в значительной степени превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) некоторых вредных вещества.

Информация о заражении омских рек и озер распространилась после того, как Обь-Иртышское УГМС опубликовало результаты мониторинга состояния воды в омских водоемах за март, где ПДК некоторых вредных химических веществ была превышена.

— Обращаем ваше внимание, что превышение ПДК в водоемах связано не с загрязнением, а с природными процессами. Также многие из выявленных веществ не являются опасными, — прокомментировали в пресс-службе минприроды Омской области.

Специалисты заявили, что присутствие выявленных веществ не может быть результатом промышленной деятельности, потому что в озеро Ик и реки Шиш и Оша не осуществляются промышленные стоки от предприятий.

— Наличие марганца в озере Ик, а также реках Шиш и Оша, по информации управления Росгидромета, носят природный характер. Подобные явления характерны для наших водных объектов в период половодья. Наличие нитритного азота в озере Ик связано с процессом таяния льда. Также поступление кислорода ограничено, и, соответственно, не происходит процесс окисления из нитрита в нитрат, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

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