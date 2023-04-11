В Омске продадут здание бывшей школы в Октябрьском округе

ФОТО: 2ГИС
Мэрия города решила выставить на продажу двухэтажное здание в Октябрьском округе по адресу улица Свободы, 157. Раньше оно принадлежало школе №163, но вот уже семь лет пустует.
Здание бывшей школы предложили включить в программу приватизации на 2023 – 2025 годы. Сегодня, 11 апреля, на заседании комитета омского горсовета по муниципальной собственности предложение мэрии было одобрено.
Отметим, что ранее здание неоднократно включали в программу приватизации и даже рассматривали вариант реконструкции его под поликлинику. Бывшую школу выставят на продажу вместе с участком земли площадью более 3 тысяч кв.м.
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