Как Омск может решить «большие проблемы» городского бюджета?

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В Омске есть целый комплекс проблем, которые, к сожалению, трудно решить даже с учетом того, что в последние годы доходы городского бюджета выросли, а в 2022 году достигли и вовсе рекордных значений — 30 миллиардов рублей. При этом же расходы за период достигли 31 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит составил около одного миллиарда рублей.

Расселение ветхого и аварийного жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство требуют серьезных вложений: по самым скромным подсчетам, только в 2023 году на эти цели необходимо 16 миллиардов рублей. Решить эти и другие проблемы можно только за счет привлечения дополнительных средств в бюджет.

Откуда взять деньги? Тут пути два: или изменить систему распределения налоговых поступлений, или увеличить объем дотаций из регионального бюджета, который сам не в лучшем состоянии. Омская область является одним из беднейших регионов Сибири.

Напомним, накануне о «больших проблемах» бюджета Омска говорили в рамках личной встречи врио губернатора Виталий Хоценко и депутат Госдумы Олег Смолин. Городские власти, в свою очередь, прилагают все усилия, чтобы получить дополнительные средства в казну. Именно совместная работа органов власти различных уровней способна сделать Омск комфортным и привлекательным не только для жителей, но и для инвесторов. Остановить отток населения и привести город в порядок без нее нереально. Отметим, по информации Омскстата, за 2022 год Омскую область покинули почти 27 тысяч человек.