Управляющие компании вывезут мусор после субботников на придомовой территории

Фото: пресс-служба ООО "Магнит".

Согласно постановлению Мэра города Омска от 09.12.2022 года № 974-п для всех типов домов изменилась формулировка пункта 2.3.3 о содержании земельного участка под многоквартирным домом: в нее впервые добавился текст «вывоз и утилизация растительно-древесных отходов».

Теперь у жителей многоквартирных домов есть правовые основания требовать с Управляющих компаний вывоз растительных отходов. Если УК предложила собственникам тариф, включая строку на вывоз растительно-древесных отходов, но жильцы отклонили это предложение, то растительные отходы станут проблемой жильцов дома: административно-техническая инспекция может наложить штраф, если увидит мешки на дорожках, вдоль проезжей части городских магистралей и т.д.