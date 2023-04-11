Преднамеренное банкротство: В Омской области владелец и директор Калачинского молокозавода пойдут под суд

Фото: Даниил ОПАРИН

Калачинский молочный завод довели до банкротства умышленно. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области. В отношении 55-летнего собственника предприятия и 59-летнего директора заведено уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

По данным следствия, мужчины за три года (2015-2018) довели завод до состояния банкротства с помощью финансовых махинаций. Уже имея кредиторскую задолженность, они заключали фиктивные сделки и выводили со счетов молокозавода денежные средства.

В итоге предприятие просто не смогло расплатиться с кредиторами по счетам. Вся украденная сумма составила 31,5 миллионов рублей.

Из-за финансовых проблем на предприятии пострадали работники завода. Задолженность по заработной плате составила 2,2 миллиона рублей. Чтобы возместить ущерб, cуд уже наложил арест на расчетные счета и квартиру одного из обвиняемых.

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