Не все дела завершены: Бурков не спешит уезжать из Омска

Экс-губернатор Омской области не спешит покидать Омск. Как сообщает РИА «Омск-информ», на минувшей неделе Александр Бурков встречался с мэром Омска Сергеем Шелестом. По информации, полученной от инсайдеров, на встрече речь шла о незавершенных обязательствах Буркова, в том числе перед инвесторами – представителями строительного бизнеса.

Ранее, по договоренности с экс-губернатором, краснодарской строительной компании «Догма» под застройку был обещан участок земли на Левобережье. Однако сделка с инвестором не состоялась. После переговоров, «Догме» была определена территория в районе Московки-2 (Ленинский округ). К 2034 году там планируют построить современный жилой комплекс «Снегири».

Напомним, что бывший глава Омской области сложил свои полномочия 29 марта 2023 года. Новое назначение Александр Бурков еще не получил. В настоящее время обязанности главы региона исполняет Виталий Хоценко.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru