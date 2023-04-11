Омский НПЗ подвел итоги интеллектуального турнира для одаренных школьников «Умножая таланты»

В этом году сразу шесть талантливых ребят из Омска отправятся на финал в Санкт-Петербург. Они защитят честь Омской области в интеллектуальном состязании.

Старшеклассники работают над реальными производственными задачами, а эксперты ОНПЗ оценивают решения и доклады участников, дают советы и делятся своим профессиональным опытом.

- Омский НПЗ каждый год при проведении регионального этапа турнира открывает детям уникальные образовательные возможности вне зависимости от места проживания. В этот раз школьники Омской области подали на 20 % заявок больше, чем в прошлом году. Активно проявили себя ребята из сельских районов. Они подали более 60 заявок, а некоторые из них стали финалистами, — отметил заместитель председателя правительства Омской области, министр образования Омской области Иван Кротт.

Сотрудники предприятия организовали для ребят познавательную экскурсию на высокотехнологичные производственные объекты ОНПЗ. По итогам регионального этапа полуфиналистам и финалистам вручили дипломы всероссийского конкурса.

- Компания «Газпром нефть» уделяет особое внимание развитию кадрового потенциала региона. Участие в таких масштабных турнирах, как «Умножая таланты», дает омским школьникам уникальную возможность ближе познакомиться со сферой нефтепереработки. Все они могут стать участниками программы подготовки кадров «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ» и в перспективе сделать первые шаги в профессии нашем предприятии, — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Турнир входит в перечень конкурсов, утвержденных Минпросвещения РФ. Благодаря этому победители получат дополнительные баллы при поступлении в престижные технические вузы в разных регионах России. «Газпром нефть» проводит турнир «Умножая таланты» с 2015 года.

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