В Омске сошли с пути два вагона грузового поезда

Фото: Иван МАКЕЕВ
Два вагона грузового поезда сошли с пути на станции Московка в Омске. Об том сообщает Омская транспортная прокуратура.
- Сегодня около 7 часов местного времени на железнодорожной станции Московка Западно-Сибирской железной дороги в Ленинском административном округе г. Омска в результате столкновения двух вагонов произошел сход с пути одного из них без опрокидывания, - уточнили в ведомстве.
Сейчас устанавливаются причины случившегося.Сообщается, что задержки поездов не допущено.
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